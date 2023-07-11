سليم: ما تقوم به اسرائيل انتهاك فاضح للقرارات الدولية

إلتقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، السفير الياباني في لبنان ماغوشي ماسايوكي في زيارة تعارف جرى خلالها بحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.السفير الياباني أبدى "قلقه من التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية"، وأكد "أهمية الإستقرار في لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق الأوسط ككل. وتحدث عن العلاقات التاريخية بين لبنان واليابان"، لافتاً الى "ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات".واكد وزير الدفاع أن "ما تقوم به اسرائيل يشكل انتهاكًا فاضحاً للقرارات الدولية واستمراراً للعدوانية الإسرائيلية في استباحة سيادتنا وحقوقنا، ما يهدد الإستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية".وشدّد سليم على أن "الجيش يقوم بواجبه كاملاً في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".