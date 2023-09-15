زحمة في الكازينو... و"ميني" las vegas؟

وتابع خوري في حديث لـmtv "نسعى للمحافظة على الجودة في مطاعمنا وأسعارنا جيّدة وسنستمر في إقامة السهرات والحفلات في صالاتنا".وقال: "نتساعد مع القوى الأمنية لضبط ألعاب الميسر غير الشرعي، وعلينا إقامة منطقة كازينو لبنان المعروفة كـMini las vegas والتجديد لامتياز كازينو لبنان لاقامة استثمارات عدّة في المنطقة".وأكّد أن أولوية إدارة كازينو لبنان في هذه المرحلة هي حماية موظفي الكازينو وتأمين أقساط المدارس والاستشفاء.