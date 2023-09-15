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زحمة في الكازينو... و"ميني" las vegas؟
15 Sep 202316:07 PM
زحمة في الكازينو... و"ميني" las vegas؟
أشار رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري الى أننا "نشهد في أيلول زحمة في الكازينو وينقصنا عودة السائح الخليجي الذي يُعتبر قيمة إضافية للسياحة ونحن بحاجة الى استقرار سياسي وأمني".

وتابع خوري في حديث لـmtv "نسعى للمحافظة على الجودة في مطاعمنا وأسعارنا جيّدة وسنستمر في إقامة السهرات والحفلات في صالاتنا". 

وقال: "نتساعد مع القوى الأمنية لضبط ألعاب الميسر غير الشرعي، وعلينا إقامة منطقة كازينو لبنان المعروفة كـMini las vegas والتجديد لامتياز كازينو لبنان لاقامة استثمارات عدّة في المنطقة". 

وأكّد أن أولوية إدارة كازينو لبنان في هذه المرحلة هي حماية موظفي الكازينو وتأمين أقساط المدارس والاستشفاء. 

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