عيراني يطالب وزارة الاشغال بإعادة النظر بتعيين بديل عن المهندس وليم الحاج

دعا رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني وزارة الاشغال العامة والنقل الى اعادة النظر في تعيين بديل عن المهندس وليم الحاج باعتبار ان الحاج خدم في كسروان لسنوات ولبى نداء المنطقة واهلها ولم يتخلف طوال مدة خدمته او يتقاعس عن الحضو الى الدائرة بعكس الكثيرين من الموظفين.واشار عيراني، في بيان، الى ان هذا القرار يلقى امتعاضا واستياءاً لدى الكثيرين من ابناء منطقة كسروان الفتوح خصوصا من قبل المطورين العقاريين.