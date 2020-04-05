خيرالله أعلن آلية عمل للمبادرات التي أطلقها لمواجهة "كورونا" والضائقة المعيشية

أعلن راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، في أحد الشعانين، خطة تنفيذية وآلية عمل للمبادرات التي أطلقها من أجل مواجهة وباء كورونا والضائقة المعيشية.

وأصدر بيانا جاء فيه: "تنفيذا للمبادرات التي أعلناها في بياننا الصادر في 31 آذار 2020 بهدف دعم أبناء الأبرشية وبناتها للصمود في مواجهة وباء كورونا وما بعده في الضائقة المعيشية، نعلن عن تعيين مجلس أمناء ولجنة تنفيذية لإدارة الصندوق الاجتماعي الأبرشي، ولجنة المرافقة الروحية والرعوية والنفسية. ونضع الآلية التالية:

1- الصندوق الاجتماعي الأبرشي:

للراغبين في المساهمة، اعتماد ما يلي: إما تحويل مصرفي على هذا الرقم:

Diocèse Maronite de Batroun (Caisse Sociale Diocésaine)

Byblos Bank Swift code BYBALBBX

IBAN: Lb09003900000002752159488016

وإما شيك باسم أبرشية البترون المارونية، وإما نقدا.

الاتصال بالنائب العام المونسنيور بيار طانيوس 76/731108 أو بالقيم الأبرشي الخوري شربل خشان 03/857899 أو بأحد أعضاء مجلس الأمناء.

التبرعات العينية: الاتصال بوكيل دير مار يوحنا مارون كفرحي الخوري انطون نهرا 71/308331.

2- للمشاريع الإنمائية والزراعية:

الاتصال بالخوري شربل خشان 03/857899 أو بالخوري انطون نهرا 71/308331.

3- للمرافقة الروحية والرعوية والنفسية:

الاتصال بالخوري ريمون باسيل 71/042088".

وختم خيرالله بيانه: "مع أدعيتنا وصلواتنا كي نسير مع المسيح من دخوله إلى أورشليم بالهوشعنا إلى آلامه وصلبه وموته فنستحق معه العبور إلى مجد القيامة".

مراسيم

كما أصدر مرسوما عين بموجبه أعضاء مجلس أمناء للصندوق الاجتماعي الأبرشي، وهم: النائب العام للأبرشية الموسنيور بيار طانيوس، القيم الأبرشي الخوري شربل خشان، السيدة زينة فرح ضو، المحامية فيوليت قمير، المهندسة أورور فغالي منعم، المهندسة ماغي هيكل طربيه، السفير جهاد عون، الدكتور نبيل الحكيم، الدكتور سهيل مطر والدكتور نعيم عويني.

وفي مرسوم آخر عين خيرالله لجنة تنفيذية للصندوق الاجتماعي الأبرشي التي تضم الى طانيوس وخشان، وكيل دير مار يوحنا مارون الخوري انطوان نهرا، المساعدة الاجتماعية سيلين سامي الدحداح، المهندس عاطف ابي نادر والمهندس جوني جبور.

وأصدر خيرالله مرسوما قضى بتعيين لجنة خاصة بالمرافقة، تضم: الخوري ريمون باسيل منسقا، الخوري بطرس فرح، السيدة مارغو سميا، السيد جهاد سميا من اللجنة الابرشية لراعوية العيلة، الشدياق نسيب الفغالي والاخت ليا لحود من اللجنة الابرشية لراعوية الصحة، المعالجة النفسية والمتخصصة في علم النفس العيادي والمرضي الآنسة سنا خيرالله، المفتشة الاجتماعية في برنامج الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية الآنسة رولا نعيم بطرس، والمتخصصة والمدربة في تخطي صعوبات الحياة السيدة مارتريز بو شقرا باسيل.