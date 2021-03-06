كيم كارداشيان تروي معاناتها بسبب تشبيهها بـ ”الحوت القاتل“

انتقدت النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان من يتنمرون على الآخرين وينتقدونهم بسبب أجسامهم، متذكرةً تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها نحو 27 كيلوغراماً خلال حملها الأول.

وروت بشكل مفصل كيف تم تشبيهها بـ ”حوت قاتل“ خلال المراحل الأخيرة من حملها في 2013، ومقارنتها مع كيت زوجة الأمير وليام التي كانت حاملاً أيضا في ذلك الوقت.

وقالت وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“: "كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم، وكذلك بسبب تشبيه وسائل الإعلام لي بالحوت“.

وأضافت كارداشيان البالغة من العمر 40 عاماً: "كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلما جدا إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لعدة أشهر بعد ذلك. لقد حطمني حقاً“.