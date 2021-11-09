افتتاح الطابق الثالث من مبنى نقابة المحامين بعد إعادة إعماره

افتتح الطابق الثالث من مبنى نقابة المحامين، في قصر العدل ببيروت، بعد أن أعادت "فرح العطاء Offre Joie" إعماره وتجهيزه، بإشراف المهندس وليد دلول، اثر الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء تفجير 4 آب 2020، وذلك بمجانية تامة، ليصبح هذا الطابق بحلته الجديدة على الشكل الآتي: غرف لأعضاء مجلس نقابة المحامين، قاعة محاكمة للمجالس التأديبية، قاعة إجتماعات ديناميكية للاعلام والتواصل تحتوي على أجهزة تواصل وشاشات حديثة، قاعة لاستقبال الزائرين وملاحق.حضر الإفتتاح النقيب ملحم خلف ونقباء محامين سابقون وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحاميات والمحامين، وتخلله كلمات لكل من أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب ورئيس جمعية "فرح العطاء" مارك طربيه والمهندس المشرف على المشروع ولنقيب المحامين.