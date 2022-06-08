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معوّض استقبل فرونتسكا: لإصلاحات تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان
08 Jun 202214:37 PM
معوّض استقبل فرونتسكا: لإصلاحات تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان
استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض في دارته في بعبدا، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، يرافقها مستشارها السياسي لارس دي غير ومساعدها الخاص ميشال سيغان بحضور النائب أديب عبد المسيح، وكان عرض للتطوّرات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد بعد الانتخابات النيابية.

وناقش المجتمعون "ضرورة القيام بالاصلاحات البنيوية التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان ونشله من الوضع الحرج"، كما اثنى معوّض على "دور الامم المتحدة في دعم سيادة لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا الى "المزيد من التعاون على مستوى الانماء في ظل الظروف الراهنة".

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