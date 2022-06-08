معوّض استقبل فرونتسكا: لإصلاحات تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان

وناقش المجتمعون "ضرورة القيام بالاصلاحات البنيوية التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان ونشله من الوضع الحرج"، كما اثنى معوّض على "دور الامم المتحدة في دعم سيادة لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا الى "المزيد من التعاون على مستوى الانماء في ظل الظروف الراهنة".