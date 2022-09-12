هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية

تعاني مؤسسة تربوية عريقة في بيروت من أزمة مالية شديدة الوطأة قبل انطلاق العام الدراسي . وتقوم إدارتها ومجلس الأمناء باجراء سلسلة من الاتصالات والمحاولات لتأمين أموال لسد جزء من الحاجات.طلب مرشح رئاسي زيارة حزب في 8 آذار بغية عرض برنامجه وشرح نقاط مشروعه لاكثر من ملف اقتصادي ومالي والعمل على اقناع نواب هذه الجهة بها.جرى اتصال بين مرجع ورئيس كتلة نيابية لا يلتقيان في السياسة ولا في التوجهات. وانتهى بـ “مخرج ايجابي” حيال احياء ذكرى في موعدها من دون اي تشويش.فوجئت نائبة بنائب سابق في عاصمة اوروبية عندما سألها عن سبب زيارتها اذ تبين له انها ليست سياحية بل تدخل في اطار المشاورات وجمع الاراء حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة وعقد لقاءات مع مرشحين يقطنون في هذه الدولة ويحملون جنسيتها.ألغت إحدى المؤسسات الدولية مؤتمراً كان تقرر عقده في إحدى العواصم العربية ورفضت نقله الى أخرى قبل التفاهم على عقده في عاصمة ثالثة.توقفت مراجع ديبلوماسية أمام جملة مخاطر أوحت بها مواقف سياسية حادّة في الأيام القليلة الماضية.لاحظ المشاركون في مناسبة روحية في إحدى بلدات قضاء جبيل تخصيص مرجع روحي كبير مرجعاً رئاسياً عالياً بالتفاتة تقدير في حضور ممثلين عن جميع الأحزاب والتيارات المسيحية.أصر مرجع روحي كبير على عدم مشاركة أي طرف سياسي في اللقاء النيابي الذي دعا إليه نواب الطائفة من مختلف المناطق اللبنانية!فشلت مساعي تأخير فصل النائبين السابقين من التيار الوطني، ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها التيار ورئيسه عشية إنتهاء العهد العوني!يشترط حزب سيادي معارض على النواب التغييريين الإتفاق على أسس للتعاون في ملفات حساسة ومهمة، مقابل التجاوب مع مبادرتهم للتوافق على رئيس تسوية غير حزبي!تخشى مصادر سياسية من انقلاب التيار الوطني الحر على شركائه في تسوية القاضي الرديف في انفجار المرفأ ،وتحوير مهمته من البت بطلبات إخلاء السبيل إلى تنفيذ مذكرات التوقيف.ذكرت معلومات أن تجهيزات في غرف الكهرباء ومضخات المياه تمت سرقتها من داخل نفق طريق المطار الامر الذي يهدد بغرقه مع اول شتوة.يشكو أساتذة الجامعة اللبنانية من أداء وزير المالية الذي يمتنع عن تنفيذ المراسيم المتضمنه زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية في حين يسارع إلى تسديد مستحقات الشركة المشغلة لمجمع الحدث التي تبلغ أضعاف قيمة مستحقات الاساتذة.تحدّى مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود البحرية كل أصحاب التطمينات بأن الملف يتقدم على الطريق الصحيح بأن يقولوا إن الأمر سينتهي قبل نهاية العهد الرئاسي وإنه إن لم يحدث ذلك يكون كل كلامهم عن التطمين ضمن خطة شراء الوقت لبلوغ الفراغ والتذرّع به لوقف المفاوضات.قال مصدر إعلامي روسي إن التراجعات على أطراف المدن الاوكرانية الكبرى في المناطق المفتوحة لفتح طريق التقدم أمام الجيش الأوكراني وتطويقه وتدميره بالنيران هو خطة مستمرة منذ بدأت العملية العسكرية، لكن ما يحدث هو مبالغة إعلامية لشراء نصر أوكرانيّ.مواقف ملتبسة تجاه خطوة انقاذية اساسية من قبل قوى تدّعي بأنها اصلاحية.ترقب لحراك فريق وازن على خط استحقاق داهم وعمّا سيرسو عليه من خيارات.