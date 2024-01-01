يوسف خليل يدعو الى معالجة الازمات المتراكمة ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب

دعا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب يوسف خليل في تصريح، الحكومة إلى ضرورة "معالجة كل الازمات المتراكمة والمستجدة، ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب بعد تأمين الايرادات المطلوبة لتغطيتها لأن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي السيء لم يعد مقبولا التغاضي عنه"، مشددا على "إن موضوع السلسلة قد استوفى حقه من الدرس والتمحيض ويجب إحالته إلى المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن".

وانتقد خليل "فوضى إنتشار السلاح بكثافة الذي بات يشكل تحديا أمنيا يهدد الأمن والإستقرار والسلم الأهلي وإلى إلحاق الأضرار بحياة المواطنين ومصالحهم وصولا الى ظاهرة الخطف مقابل فدية"، داعيا الدولة والقوى الأمنية إلى "التعامل بشدة وحزم ومعاقبة المخلين بالأمن والمتآمرين على وحدة لبنان وسلمه الاهلي واستقراره الإجتماعي، مشيدا بدور الجيش اللبناني وعطاءاته ونضاله في سبيل وحدة الوطن".

وعن السجالات الدائرة حول قانون الانتخاب، شدد خليل "على أهمية إنتاج قانون جديد وعادل للانتخابات يضمن المناصفة الحقيقية ويؤمن صحة التمثيل السياسي لمختلف مكونات الشعب اللبناني، ويؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستوريا".