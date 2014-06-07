فتفت: تعطيل جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية بدعة غير ميثاقية

شدّد النائب أحمد فتفت على "استمرارية قوى 14 آذار في مسيرة الحرية والعدالة وإقامة دولة المؤسسات، رافضين كل السلاح غير الشرعي، غير متنازلين عن اتفاق الطائف الذي اخرج لبنان من أتون الإقتتال الداخلي، إضافة الى الاستمرار في مشروع رفيق الحريري الذي إستشهد من أجله".واعتبر فتفت "أن إقفال المجلس النيابي سابقا وتعطيل جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم هو بمثابة بدعة غير ميثاقية ضربت الدستور اللبناني في صميمه وعطلت الحياة السياسية والدستورية والتشريعية في الوطن",وقال أن "لبنان سيبقى بلد العيش الواحد، رغم إختلافنا السياسي في أمور كثيرة مع فريق 8 أذار، خصوصا "حزب الله" الذي يحمل مشروع سلاح غير شرعي سخره لخدمة المحور السوري الايراني عبر المشاركة في الحرب المجنونة في سوريا لصالح نظام إمتهن لغة الديكتاتورية والتخوين".