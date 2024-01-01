ضبط سترات وخوذات واقية من الرصاص مع راكب بريطاني بمطار القاهرة

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، أربع سترات واقية من الرصاص وأربع خوذ واقية من الرصاص مع راكب بريطاني.

وأوضح الموقع الالكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية أن رجال الأمن عثروا على المضبوطات داخل حقائب الراكب البريطاني لدى وصوله القاهرة آتيا من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة الخطوط القطرية.

وأضاف الموقع أنه تم عرض المضبوطات على ضابط المفرقعات بهيئة ميناء القاهرة الجوي الذي أفاد بأنه يجب الحصول على تصريح من مصلحة الأمن العام لحيازتها،و تم حجز المضبوطات بوديعة الجمرك والسماح للراكب بالدخول.