هولاند: الاسد لا يتمتع بالمصداقية

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان "الرئيس السوري بشار الاسد المسؤول الرئيس عن مأساة شعبه لم يعد محاورا ذات مصداقية لمحاربة داعش والتحضير لمستقبل سوريا".وخلال لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، شدد هولاند على "ضرورة العمل دون هوادة لتحريك عملية جنيف للانتقال السياسي في سوريا".واضاف في بيان "انه الحل الوحيد الممكن لتوحيد الشعب السوري وتلبية مطالبه المشروعة والقضاء على المجموعات الارهابية وارساء السلم الاهلي" في سوريا.وفي ختام اللقاء قال خوجة ان رحيل الرئيس السوري عن السلطة " لم يكن ابدا شرطا في جنيف" خلال مفاوضات حزيران 2012.واضاف خوجة "لكن يجب ان تكون المفاوضات واضحة وتفضي الى رحيل نظام بشار الاسد عن السلطة" في سوريا.