الدفاع المدني نفذ مهمات إسعاف وإخماد حرائق وانقاذ في مناطق عدة

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني أن "العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني تمكنت من تنفيذ مهمات إسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:-إخماد حرائق:أعشاب: بشتلدا - جبيل، القاسمية، الجديدة - المتن، الدبية، البيرة -الشوف، الرميلة، رمحالا، زغرتا.منازل : عين سعادة، صور، المساكن الشعبية، برج البراجنة، كوخ في الرميلة، الرمادية، حي الشراونة في بعلبك، حاصبيا.سيارات : نهرالموت، جبيل.مؤسسات : داخل مستوع أدوات بلاستيكية في دير دلوم - عكار، محل في كل من بيت شاما - بعلبك، عاليه، حارة حريك، مطعم في بيت الشعار، كشك في جونيه، مكتب شركة مقاولات وكاراج وحقل قصب في سد البوشرية.كهرباء : مولد في الدورة، محول في الجديدة.مختلف : إطارات في جل البحر - صور، شارع بركات- تحويطة الغدير، مدخنة مطعم في المعاملتين.- حوادث سير : الحمرا ونقل مصاب الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، حمانا ونقل مصاب الى مستشفى سان شارل في الفياضية، برج المر ونقل مصاب الى المستشفى، الرابية ونقل مصاب الى المستشفى، كورنيش المزرعة ونقل مصاب الى مستشفى اوتيل ديو في الأشرفية، رأس النبع ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد، الصنائع ونقل مصاب الى مستشفى نجار في الحمرا، الزيتونة باي - بيروت ونقل ثلاثة مصابين الى مستشفى الجامعة الأميركية، جسر فؤاد شهاب في بيروت ونقل مصاب الى مستشفى رزق، طريق عام قب الياس، صور، سهيلة، الغبيري، جب جنين، كفرصير، اوتوستراد جبيل.-نقل وإسعاف: (14) حالة طارئة.-إغاثة وإنقاذ: إنقاذ 18 مواطنا احتجزوا على ضفة نهر في منطقة شوان - نهرابراهيم، سحب يخت علقت مروحته بحبل مقابل معمل ذوق مكايل الحراري ونقل ركابه الى الشاطىء، انتشال مواطن تعرض لإصابة على صخور الروشة أثناء محاولته ممارسة رياضة السباحة، فتح باب منزل في عيناب، نقل جثة مواطن من قبيع - عاليه الى مستشفى الجبل، نقل جثة مواطن منتحر من داخل في فندق في جونيه الى المستشفى.- حماية مدنية : تأمين السلامة العامة أثناء احتفال بمناسبة عيد الفصح في ملعب فؤاد شهاب في جونيه."وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة.