مواجهات بين معارضين وقوات الامن في بينين

شهدت كوتونو اضطرابات بعد ظهر الاربعاء حيث نزل مئات المتظاهرين الى الشارع رغم منع السلطات للتنديد "بالانحرافات التسلطية للنظام"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت المعارضة دعت للتظاهر اثر محاولة توقيف نائب من المعارضة بتهمة "الحض على الكراهية وتهديد امن الدولة وتهديد لشخص" رئيس الدولة توماس بوني ياي.

وكانت السلطات منعت هذه التظاهرة بداعي وجود أخطار مواجهات و"تعكير صفو النظام العام وعنف"، لكن المتظاهرين اصروا على التظاهر في وسط العاصمة في محيط مقر الرئيس حيث انتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن.

واستخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين ردوا برميها بالحجارة.