سوريا تعلن توقيف عنصر من "النصرة" اعترف بتنفيذ تفجيري السويداء

اعلنت السلطات السورية الاحد انها القت القبض على عنصر في جبهة النصرة قالت انه اعترف بتنفيذ تفجيري السويداء (جنوب) وبالمشاركة في الحوادث التي تلته، حسبما افاد الاعلام الرسمي.



واوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا) خبرا جاء فيه "القت الجهات المختصة في السويداء اليوم القبض على الارهابي الوافد ابو طرابه الذي اعترف بالمسؤولية عن التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا يوم الجمعة الماضي".



وقال التلفزيون الرسمي السوري ان ابو طرابه ينتمي الى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.



ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة الامنية في محافظة السويداء "ان الارهابي اعترف بالمشاركة في الاعتداء على فرع الشرطة العسكرية والامن الجنائي ومحاولة الاعتداء على مبنى المحافظة اضافة الى اعمال التخريب والسرقة للممتلكات الخاصة في مدينة السويداء".



وانفجرت سيارتان مفخختان الجمعة في منطقة السويداء ما أسفر عن مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة جديدة اليوم للمرصد السوري لحقوق الانسان، بينهم رجل الدين الدرزي البارز وحيد البلعوس المعروف بمواقفه الناقدة للنظام السوري ومعارضته للاسلاميين المتطرفين.



وذكر الاعلام الرسمي الذي لم يشر الى مقتل البلعوس، من جهته ان الاعتداء اسفر عن مقتل 38 شخصا وجرح العشرات.



وفور انتشار خبر مقتل البلعوس الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الدروز، خرج عشرات المواطنين في تظاهرات احتجاجية امام مقار حكومية وأحرقوا سيارات وحطموا زجاجا. كما هاجم مسلحون فرع الامن العسكري في المدينة، ما تسبب بمقتل ستة عناصر امنية، بحسب المرصد.



واشار المرصد الى ان المتظاهرين الذين اتهموا النظام بالوقوف وراء مقتل البلعوس "حطموا تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد في وسط السويداء".