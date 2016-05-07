إعلان "لائحة كرامة الحازمية"

أعلنت "لائحة كرامة الحازمية" من دار الراحل نعيم الغاوي في الحازمية في حضور نواب قضاء بعبدا الآن عون وحكمت ديب وناجي غاريوس ورئيسة حزب الديموقراطيين الأحرار تريسي شمعون ومنسق "التيار الوطني الحر" في قضاء بعبدا ربيع طراف.



وألقى رئيس اللائحة جورج باسيل كلمة قال فيها: "أسميناها لائحة كرامة الحازمية لاننا لمسنا استكبارا في غير محله ازعجنا كما ازعج غيرنا من اهل البلدة، فقررنا خوض المنافسة للقول بان لا احد اكبر من بلدته ولا من اهله، بل الكل متساو امام الله والقانون. البلدية سلطة محلية تمارس صلاحياتها ضمن نطاقها الجغرافي، وللمجلس دور سلطة القرار يحددها القانون، فيكون المجلس البلدي ورئيسه السلطة التنفيذية على رأس الموظفين والاجراء ضمن الصلاحيات القانونية، سنسعى كمجلس بلدي لتحقيق ما تحتاجه الحازمية وبالتعاون مع المحبين والاصدقاء لضمان صحة وسلامة وراحة ومتابعة قضايا اهل الحازمية اينما كانوا، وخدمة جميع المقيمين في الحازمية. على امل تحقيق ما تقدمنا به، نرجو ان نحظى بتأييد اللائحة، لائحة كرامة الحازمية، ونتعهد بان نكون معكم والى جانبكم لتحقيق ما تستحقه الحازمية وعائلاتها".



وتابع: "نقدم لكم اعضاء لائحة كرامة الحازمية: جورج باسيل رئيسا - زياد عقل نائب رئيس - داني جبور - لويس حريقه - جانيت الغاوي - ميشال صفير - طوني بو نادر - ميراي دعيبس - عبدو بو ملهب - روبير المر - طوني نوار . مرشح المختار: طوني ابو صافي".