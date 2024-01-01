ترو لـ السياسة: ميقاتي ليس معتكفاً وعلى وزراء عون التوقف عن الابتزاز

أكد وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو لـ"السياسة" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس معتكفاً, وهو يمارس دوره كرئيس لمجلس الوزراء بشكلٍ كامل, وطالب الذين يعتبرون خطوته تعليق جلسات مجلس الوزراء "غير دستورية بأن يتقوا الله".



وسأل عبر حديث لصحيفة السياسة الكويتية "أين الدستور حين يمتنع أحد الوزراء عن توقيع مرسوم النقل والمنح المدرسية للعمال"؟, في إشارة إلى وزير العمل شربل نحاس.

وأكد ترو أن "المطلوب من وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" الموافقة على ملف التعيينات كما طرحه الرئيس ميشال سليمان قبل اتهام الرئيس ميقاتي بتعليق جلسات مجلس الوزراء, حتى تمرير بروتوكول المحكمة, خاصة وأن رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته في موضوع التمويل, وهو على جهوزية تامة أيضاً لتحمل مسؤولياته في موضوع بروتوكول المحكمة", واصفاً هذه الاتهامات بأنها هروب إلى الأمام.



وعن الأسباب التي تدفع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون للهجوم على رئيس الجمهورية, اعتبر ترو أن هناك بعض القوى السياسية وخاصة "التيار الوطني الحر" يحاول باستمرار الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية, اعتقاداً منه بأنه يشكل الأكثرية داخل مجلس الوزراء, وباعتباره يؤمن الغطاء المسيحي لهذه الحكومة, لكن ذلك لا يغير لا من مكانة رئيس الجمهورية, ولا من مكانة رئيس الحكومة, مؤكداً ان أسلوب الابتزاز لن يفيدهم بشيء.