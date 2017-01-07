صادرات "غازبروم" تسجل مستوى قياسيا جديدا

سجّلت صادرات شركة الغاز الروسية "غازبروم" مستوى قياسيا جديدا، إذ بلغت صادراتها إلى البلدان من خارج رابطة الدول المستقلة 614.6 مليون متر مكعب من الغاز. وكانت صادرات الشركة الروسية قد وصلت في 29 تشرين الثاني إلى 614.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.





وقال ألكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية: "سنواصل في العام الحالي تسجيل مستويات قياسية من الصادرات. ويدل ذلك على موثوقية واستقرار صادرات الغاز من روسيا".





و"غازبروم" هي شركة تنشط في مجال إنتاج ونقل وبيع موارد الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي، حيث تعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي وواحدة من أكبر الشركات في العالم. ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو. وبلغت عائدات صادرات "غازبروم" الغازية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 نحو 24.44 مليار دولار، وهو أدنى من العام 2016 بنسبة 30.5%، ويعود هذا الهبوط لتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.