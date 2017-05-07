مشروع قانون إسرائيلي يحد من مكانة اللغة العربية

تدفع لجنة بمجلس الوزراء الإسرائيلي باتجاه استصدار قانون يحد من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد.





وصوّتت اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية من أجل تقديم مشروع قانون "الدولة القومية" المثير للجدل الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي وحده".





وينبغي أن يمر مشروع القانون من خلال عدة جولات تشريعية بالبرلمان ليصبح قانونا. ويشير المنتقدون إلى أنه في حال تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يقوض توازن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية من خلال الإضرار بحقوق الأقليات في البلاد.





وفي الوقت الحالي، تعتبر اللغتان العبرية والعربية لغتين قوميتين في إسرائيل. وينص مشروع القانون على أن العبرية ستكون اللغة القومية الوحيدة في البلاد وعلى أن يتم الحد من اللغة العربية واعتبارها "لغة لها وضع خاص في الدولة"، وللمتحدثين بها "الحق في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة".