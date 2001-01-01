الاردن يعلن توقف امدادات الغاز المصري بفعل اعتداء هو ال13 خلال عام

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني المهندس قتيبة ابوقورة توقف امدادات الغاز المصري عن بلاده بفعل تفجير وقع مساء اليوم على الخط الناقل في الاراضي المصرية هو ال13 خلال نحو عام.



وأفاد في بيان رسمي ان التفجير الذي وقع على الانبوب الذي يزود الاردن بالغاز في منطقة شمال سيناء اوقف امدادات الغاز للاردن بالكامل مشيرا الى ان بلاده تجري اتصالات مع الجهات المصرية لتقدير حجم الضرر والفترة الزمنية لاعادة امداد الاردن بالغاز الذي اعتمد عليه الاردن سابقا في انتاج حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.



وعادة ما يحول الاردن في مثل هذه الحالات محطات توليد الطاقة الكهربائية للعمل بواسطة المشتقات النفطية البديلة للغاز السولار وزيت الوقود.

وتشهد امدادات الغاز الطبيعي المصري للاردن منذ مطلع العام الماضي تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط في الاراضي المصرية بلغ عددها للان 13 ما يدفع الاردن الى التحول الى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي وهو ما رفع تكلفة التوليد الى مستويات عالية وحمل الحكومة الاردنية خسائر تراكمية بلغت العام الماضي 4ر1 مليار دولار.

ويسعى الاردن لايجاد مصادر اخرى للتزود بالغاز الطبيعي لامداد محطات توليد الكهرباء ولهذه الغاية اتفق مع قطر اخيرا على تشكيل لجنة تبحث اليات تزويد المملكة بالغاز الطبيعي بواسطة البواخر.



وتزود مصر الاردن بالغاز بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 2001 وتم تجديدها في يوليو العام الماضي تنص على تزويد المملكة بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء بالاستفادة من خط الغاز العربي المار بالاردن ومنها الى سوريا فلبنان وتركيا في مراحل لاحقة.

وبحسب بيانات رسمية اردنية فقد استورد الاردن عام 2011 حوالي 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي 20 بالمئة من مجمل الناتج المحلي.