نجوم عرب يسخرون من تنظيم "داعش" ويغنّون له

طُرح أخيراً "البوستر" الاعلاني لفيلم "دعدوش"، وهو من تأليف ساهر الأسيوطى وإخراج عبد العزيز حشاد، والذي سيعرض في نهاية شهر آب الجاري.

وأكّد منتج الفيلم أيمن يوسف أن "دعدوش" تمّ تصويره في عدد من الدول من بينها مصر ولبنان والأردن وعمان، ولفت إلى أن المشروع السينمائي يسخر من التنظيم الإرهابي "داعش" فى إطار كوميدى ساخر.

وللترويج للعمل المنتظر، طرح أخيراً القائمون عليه تسجيلاً لأغنية تحمل إسم "دعاديشو" من كلمات أسامة محرز، وألحان وتوزيع أحمد حشيش، ويشارك في غنائها أبطال الفيلم.

يذكر أن "دعدوش" من بطولة هشام إسماعيل، ياسر الطوبجي، وكريم أبو زيد، عمرو عبد العزيز، مدحت تيخة، ميريهان حسين، وبدرية طلبة، إيمان سيد، محمد فاروق شيبة وأمير صلاح.