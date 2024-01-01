الملك عبدالله الثاني يؤكد أهمية ايجاد حل عربي للازمة السورية

أكد الملك الاردني عبدالله الثاني أهمية ايجاد مخرج للازمة السورية في الاطار العربي وضرورة ايجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وأشار خلال لقائه أعضاء في مجلس النواب الاميركي الى ايمان بلاده بضرورة ايجاد مخرج للازمة السورية في اطار الاجماع العربي ويكون داعما لمهمة المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان وبما يساعد على تجنيب الشعب السوري المزيد من العنف واراقة الدماء.