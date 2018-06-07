بو عاصي: مستمرون في دعم ذوي الصعوبات التعلمية

طمأن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي اهالي الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستستمر بمساعدة اطفالهم والوقوف الى جانبهم حتى انتهاء البرنامج الذي تعمل على اعداده وزارة التربية، مؤكدا دعمه لهم.

بو عاصي تحدث مع مجموعة من اهالي الاطفال خلال وقفة احتجاجية نظمت امام وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الالتباس الذي حصل بشأن دعم ملف ذوي الصعوبات التعلمية، مؤكدا ان الامور مستمرة كما هي الآن حتى انتهاء البرنامج المختص بهم الذي تعده وزارة التربية، مشيرا الى اهمية مشاركة الاهل في تقييمها وابداء رأيها للوصول الى النتائج الافضل.

واعتبر انه من الطبيعي ان تدير وزارة التربية هذه الفئة وهي بصدد اعداد برنامج متكامل للصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، متفهما قلق الاهل من هذا الموضوع. وتابع: "وزارة التربية بصدد الاعداد لهذا البرنامج ولا نعرف نتيجته وهو من الممكن ان ينجح او يحتاج الى تعديلات لذا لا يمكن ان نضع الاهل والاطفال تحت رحمة التجربة وبالتالي علينا الانتظار حتى نجاح التجربة وانتهائها."