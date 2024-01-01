المرصد السوري: 11925 قتيلا في سوريا من بينهم 831 بعد اعلان وقف النار

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان "عدد القتلى الذين سقطوا جراء أعمال العنف في سوريا وصل الى 11925 من بينهم 831 سقطوا بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار في الثاني عشر من نيسان".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة "فرانس برس" من بريطانيا ان "عدد القتلى الذين سقطوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف اذار من العام الماضي وصل الى 11925 شخصا من بينهم 8515 مدنيا".

واوضح ان "عدد القتلى الذين سقطوا منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وصل الى 831 شخصا من بينهم 589 مدنيا"، مشيراً الى ان "عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات يناهز الخمسة والعشرين معتقلا".