لبنان يودّع ادغار معلوف الخميس

يحتفل بالصلاة لراحة نفس النائب والوزير السابق اللواء الركن ادغار معلوف في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10 كانون الثاني 2019 في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام ومن ثم ينقل الجثمان الى مسقط رأسه كفرعقاب حيث تقام صلاة البخور ويوارى الثرى في مدافن العائلة.



تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الحادية عشرة صباحا ويومي الجمعة والسبت 11 و12 كانون الثاني في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام ومن الساعة الحادية عشرة صباحا لغاية السادسة مساء.



ويوم الاحد الواقع فيه 13 كانون الثاني في صالون كنيسة سيدة النياح - كفرعقاب من الحادية عشرة صباحا لغاية السادسة مساء.