بالفيديو: جوزف عطية يطرح "برومو" "كليبه" الجديد

تحدّث الفنان الشاب جوزف عطية عن فيديو "كليب" أغنيته الجديدة "لحظة"، الذي صوّره خلال الأيام الماضية. وكشف، في حديث لبرنامج mbc trending، أن "الكليب" سيحمل أجواء رومانسية وحزينة أيضاً، علماً أن قصته حزينة.

ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.

وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.

تحدّث الفنان الشاب جوزف عطية عن فيديو "كليب" أغنيته الجديدة "لحظة"، الذي صوّره خلال الأيام الماضية. وكشف، في حديث لبرنامج mbc trending، أن "الكليب" سيحمل أجواء رومانسية وحزينة أيضاً، علماً أن قصته حزينة.

ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.

وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.

تحدّث الفنان الشاب جوزف عطية عن فيديو "كليب" أغنيته الجديدة "لحظة"، الذي صوّره خلال الأيام الماضية. وكشف، في حديث لبرنامج mbc trending، أن "الكليب" سيحمل أجواء رومانسية وحزينة أيضاً، علماً أن قصته حزينة.

ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.

وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.