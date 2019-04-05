بالفيديو: جوزف عطية يطرح "برومو" "كليبه" الجديد

ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.
وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.
ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.
وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.
ويتعاون عطية في هذا العمل المصوّر، للمرة الأولى مع المخرج الشاب رامي لطّوف، الذي يخوض بدوره أولى تجاربه في عالم الإخراج. أمّا عن إطلالته، فسيطلّ في "كليبه" بـ "لوك" يرتدي فيه اللون الأسود بالكامل، تيمّناً بالقصة وأجوائها.
وطرح عطية "برومو" "الكليب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدونه في الفيديو المرفق.