محكمة ألمانية تخفض غرامة على اسقف متشدد انكر المحرقة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان محكمة ألمانية قضت يوم أمس الاثنين بتخفيف غرامة فرضت على الاسقف المتشدد ريتشارد وليامسون لانكاره علنا عام 2009 حدوث المحرقة النازية لليهود إلى 6500 يورو خلال جلسة استئناف.

وتقدم وليامسون البريطاني المولد الذي ينتمي إلى جماعة كاثوليكية متشددة تحمل اسم "جمعية القديس بيوس العاشر" استئنافا ضد الغرامة وقيمتها عشرة آلاف يورو لتصريحه للتلفزيون السويدي بان 300 ألف يهودي لا اكثر قتلوا في المحرقة.

كما نفى في المقابلة مع وكالة الانباء "رويترز "وجود غرف الغاز بمعسكرات الاعتقال النازية. وانكارالمحرقة جريمة في ألمانيا.

"وهناك اجماع بين المؤرخين على ان النازيين قتلوا ستة ملايين يهودي في المحرقة.

وطلب ممثلو الادعاء في ألمانيا بزيادة الغرامة إلى 12 ألف يورو خلال جلسة الاستئناف.

وايدت المحكمة في ريجينسبرج ادانة وليامسون عام 2010. وسيقدم فريق الدفاع عنه استئنافا للطعن في الحكم.