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رئيس مجلس النواب العراقي يبدأ زيارة للندن الاحد
رئيس مجلس النواب العراقي يبدأ زيارة للندن الاحد

يبدأ رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الاحد زيارة الى لندن تستمر اياما عدة يلتقي خلالها مسؤولين بريطانيين، حسبما نقل بيان صادر عن مكتبه.
وذكر المستشار السياسي للنجيفي، ايدن حلمي لوكالة "فرانس برس" ان "الوفد سيشمل ممثلين عن جميع الكتل النيابية بينهم النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب".
واشار البيان الى توجه الوفد، بعد ذلك، الى مدينة برن السويسرية للمشاركة في اعمال مؤتمر البرلمان الدولية المنعقد هناك، حيث سيلقي النجيفي كلمة هامة.


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